İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu

Arkeoloji alanında çalışan İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Emek Shaveh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanının yok olduğunu belirtti.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun X sosyal medya hesabında, İsrail askerleriyle, Tarihi Eserler İdaresi'nden bir çalışanın, Gazze'deki arkeolojik bir alanda çekilen görüntülerini yayımlamasının ardından Emek Shaveh'ten açıklama geldi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsrailli STK, "Escusido'nun yaptığı paylaşımda, yardımcısının Gazze'deki tarihi eserleri incelemek üzere gönderildiği ve müdürün de, giden grubun keşfini 'harika' ibaresiyle kutladığı görünüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı ile eserin yok olmasına yol açan bir savaş ortamında grubun yaptığı keşfin kutlama sebebi olamayacağı ve İsrail'in, Gazze'deki tek bir tarihi esere bile el koymasına izin verilemeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tarihi Eserler Kurumu müdür yardımcısının, İsrail ordusunun talebi üzerine Gazze'de eski eserlerin bulunduğu bir depoyu ziyaret ettiği ve eserlerin bir arkeolog tarafından incelendiği bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden 30 Aralık 2023'te yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki 325 tarihi ve kültürel varlıktan 200'den fazlasının yıkıldığı ifade edilmişti.