 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu

İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanının yok olduğunu belirtti. İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü'nün sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerin ardından Emek Shaveh, İsrail'in Gazze'deki tarihi eserlere el koymasına izin verilemeyeceğini vurguladı.

İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu
22.01.2024 - 21:49,
Abone Ol

Arkeoloji alanında çalışan İsrailli sivil toplum kuruluşu (STK) Emek Shaveh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanının yok olduğunu belirtti.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun X sosyal medya hesabında, İsrail askerleriyle, Tarihi Eserler İdaresi'nden bir çalışanın, Gazze'deki arkeolojik bir alanda çekilen görüntülerini yayımlamasının ardından Emek Shaveh'ten açıklama geldi.

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsrailli STK, "Escusido'nun yaptığı paylaşımda, yardımcısının Gazze'deki tarihi eserleri incelemek üzere gönderildiği ve müdürün de, giden grubun keşfini 'harika' ibaresiyle kutladığı görünüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Şu ana kadar yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı ile eserin yok olmasına yol açan bir savaş ortamında grubun yaptığı keşfin kutlama sebebi olamayacağı ve İsrail'in, Gazze'deki tek bir tarihi esere bile el koymasına izin verilemeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Tarihi Eserler Kurumu müdür yardımcısının, İsrail ordusunun talebi üzerine Gazze'de eski eserlerin bulunduğu bir depoyu ziyaret ettiği ve eserlerin bir arkeolog tarafından incelendiği bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden 30 Aralık 2023'te yapılan yazılı açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki 325 tarihi ve kültürel varlıktan 200'den fazlasının yıkıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Arkeoloji, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu - Son Dakika


00:51
ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24
İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11
Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23
Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14
İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi

Son Dakika
00:51 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'e hava harekatı düzenledi
00:22 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki 7 büyüklüğünde deprem kameralara böyle yansıdı
00:07 Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'i İtalya Süper Kupası'nın sahibi oldu
23:24 İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'a 2 aylık ateşkes teklif etti
23:11 Anastasios Bakasetas, resmen Panathinaikos'ta! İşte bonservisi
22:55 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da buluştu
22:23 Afganistan'da düşen uçakta 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
22:14 İstanbulspor, Kayserispor'u son saniye golüyle yendi
21:42 Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferinde sona yaklaşıyor
21:39 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 04:42:06. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail saldırılarında yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı yok oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement