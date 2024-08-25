İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında bebek ve annesi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında bebek ve annesi hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Acılı baba, saldırı sonucu eşini ve kızını kaybederken sivillerin suçu ne diye haykırdı.

25.08.2024 03:52
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda Filistinli 8 aylık bir bebek ve annesi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan El-Avde Hastanesindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampına saldırıları sonucu bir bebek ile annesi hayatını kaybetti.

Acılı baba, hastanede yerde yatan kızı ve eşine veda ederken, "Sivillerin suçu ne?" diye haykırdı.

AA muhabirine konuşan Filistinli baba, "Top mermilerinin evimin üzerine düştüğünü görünce evime gittim. Eşimi parçalara ayrılmış halde buldum, 8 aylık kızım ise bombalama sonucu üçüncü kattan sokağa düşmüştü." dedi.

Baba, kızının İsrail saldırıları sırasında doğduğunu, doğumuna bile sevinemediklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında bebek ve annesi hayatını kaybetti - Son Dakika

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