İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırısında ölü ve yaralılar var

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İsrail'in, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir eve düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları ramazanın 4'üncü gününde Refah'ın Ez-Zuhur Mahallesinde bir eve hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ölen ve yaralananlar olduğu, sivil savunma ekiplerinin yıkılan evin enkazından ölü ve yaralıları çıkarmaya çalıştığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin bilgi vermedi.

İsrail ordusunun 160 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilenlerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.