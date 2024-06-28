İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde düzenlediği hava saldırılarında bir çocuk ve bir kadın dahil olmak üzere 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda çocukların da olduğu birçok Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam etmesi uluslararası tepkilere neden oluyor. Bugüne kadar yapılan saldırılarda binlerce Filistinli öldü ve yaralandı, hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

28.06.2024 10:33
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında bir çocuk ve kadının bulunduğu 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinde iki eve hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda biri çocuk biri kadın 4 kişi hayatını kaybetti; aralarında çocukların da olduğu bazı Filistinliler yaralandı.

İsrail tüm uluslarararı tepkilere rağmen Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinlinin öldüğü, 86 bin 429 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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