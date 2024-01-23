İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırılarında elini ve bacağını kaybeden kız çocuğu Şeyma, elini ve bacağının geri gelmesini diledi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında elini ve bacağını kaybeden kız çocuğu Şeyma, elini ve bacağının geri gelmesini dilediğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan paylaşımda, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den beri sürdürdüğü saldırıları sonucu bin Filistinli çocuğun bir uzvunu kaybettiği belirtilerek, "çocukların hayatının derinden değiştiği" aktarıldı.

Bu çocuklardan Gazzeli Şeyma, evde kardeşleriyle oynarken yanlarındaki bombalanan evden "yanan bir demirin üzerine düşmesi" sonrası elini kaybettiğini ifade etti.

Babası tarafından hastaneye götürülürken de sokağın bombalandığını belirten Şeyma, burada da bacağını kaybettiğini anlattı.

Şeyma, "Elimin ve bacağımın geri gelmesini ve tekrar çocuklarla oynamayı istiyorum." diyerek, çektiği acıları hiç yaşamamış olmayı istediğini vurguladı.

"Okula nasıl gideceğim?"

Gazzeli çocuklardan Ramazan ise dışarıda ördekleri ve tavukları beslerken karşısındaki evin bombalandığını, olay sırasında acı hissetmediğini, ancak uyandığında bacağını kaybettiğini fark ettiğini anlattı.

Ramazan, "Okula nasıl gideceğim? Nasıl koşacağım? Arkadaşlarımla nasıl oynayacağım? Utandığımı hissettim." ifadeleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Çocukların acil ateşkese ihtiyacı var." ifadelerine yer verilen paylaşımda, çocukların "hayatlarının sonuna kadar yaralarını taşımamaları" gerektiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.