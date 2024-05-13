İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki sınır kapılarını kapatması insani krizin habercisi

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İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini karadan işgaliyle beraber bölgeye açılan tüm sınır geçişlerinin kapatılması, "yeni bir insani krizin habercisi" olarak değerlendiriliyor.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırıları gerekçe göstererek 5 Mayıs'ta kapattığı Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nı insani yardımların geçişi için 3 gün aradan sonra yeniden açtığını iddia etti, ancak Gazze Şeridi'ndeki Sınır Kapıları İdaresi, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının "hala kapalı" olduğunu duyurdu.

İsrail'in Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'nın ardından 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı da işgal ederek kapatmasından bu yana Gazze Şeridi'ne hiçbir insani ve tıbbi malzeme ya da yakıt girişi olmadı.

Gazze genelinde Filistinliler, İsrail güçlerinin bu iki sınır kapısını kapatmasından bu yana temel gıda malzemeleri başta olmak üzere hayati öneme sahip yardımlara ulaşamıyor.

Kuzeyde çok sayıda çocuk ve yaşlının ölümüyle sonuçlanan insani felaket ve kıtlıktan sonra şimdi de güney ve diğer bölgelerdeki halk, büyük bir gıda sıkıntısı ve kıtlık riskiyle karşı karşıya.

Gerek uluslararası çevreler gerekse Filistinliler ve Filistin'deki resmi kurumlar, Gazze'ye açılan tüm kapıların kapanmasını "yeni bir insani krizin habercisi" olarak görüyor.

"Ürünler azaldı, fiyatlar arttı"

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde meyve sebze satan Filistinli Muhammed Cundiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınır kapılarının kapatılmasıyla ürün girişinin azaldığını bunun da fiyatlara olumsuz yansıdığını söyledi.

Cundiye, "Geçişler kapatıldıktan sonra mal girişi olmadığı için elimizdeki ürünler azaldı. Sebze ve diğer gıda fiyatlarında gözle görülür bir yükseliş oldu." dedi.

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü bölgede halkın herhangi bir iş imkanı ya da gelir kaynağının olmadığına dikkati çeken Cundiye, bölgeye halihazırda yardımların girmediğini dile getirdi.

Cundiye, Refah'a yönelik kara işgalinin ardından insanların kentin batısına ya da Gazze Şeridi'nin orta bölgelerine doğru göç etmek zorunda kaldığını, böylece orta kesimlerde yer alan Deyr el-Belah'ın yerinden edilen kişilerle dolduğunu, gıda maddelerinin temininde büyük sıkıntı yaşandığını anlattı.

Sınır kapılarının, insani yardım geçişi için derhal açılması gerektiğini vurgulayan Cundiye, büyük bir insani krizle karşı karşıya olduklarını ifade etti.

"İnsani yardımlar da kesildi"

Filistinli Ahmed Ebu Hıveyşil de İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle insanların en temel ihtiyaçlarından dahi yoksun kaldığını söyledi.

"İsrail saldırıları Gazze'de her şeyi mahvetti." diyen Ebu Hıveyşil, Refah'taki işgalle beraber sınır kapılarının tümüyle kapanmasından sonra hem gıda hem de diğer ticari ürünlerin fiyatında fahiş artış yaşandığını vurguladı.

Ebu Hıveyşil, "Halk, saldırılar nedeniyle evlerinden yiyecek giyecek alamadan çıkmak zorunda kaldı. Bir şey almaya çıktığımda fiyatları görünce alamadan dönüyorum. İnsani yardımlar da kesildi." diye serzenişte bulundu.

Gazze'nin kuzeyinde olduğu gibi güneyinde de açlık dalgası riski

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite ise Gazze'nin kuzeyindeki duruma benzer şekilde güneyinde de açlık krizi çıkabileceğini söyledi.

Sevabite, "İsrail, kuzeyde olduğu gibi güneyde de bir açlık dalgası oluşturmak istiyor. Gazze'ye insani yardım girişinin durdurulması, yeni açlık krizinin habercisi." ifadesini kullandı.

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'nı kapatması nedeniyle yaralıların tedavi için sınırdan geçememesinin hayati sonuçları olacağı uyarısında bulunan Sevabite, şöyle devam etti:

"Kerem Ebu Salim'i kapatan İsrail, Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nda da kontrolü elinde tutması nedeniyle bölgeye yardımların girişini engelliyor. Gazze Şeridi, insani bir krizle karşı karşıya. Filistin halkı daha önce hiç yaşamadığı kritik bir aşamadan geçiyor."

Yakıt ve gıda stokları tükeniyor

Dünya Gıda Programı'nın Filistin'deki bölge sorumlusu Matthew Hollingsworth, geçen hafta X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çok kısa bir süre için yetecek kadar gıda ve yakıt stokları kaldığını belirtmişti.

Yakıt ve gıda tedarik edememeleri durumunda Gazze'deki operasyonlarını durdurabilecekleri uyarısında bulunan Hollingsworth, Refah'ta bulunan ana depolarına ulaşmanın zorlaştığını, halihazırda sadece bir fırının faaliyet gösterdiğini vurgulamıştı.