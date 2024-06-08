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- İsrail'in Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik saldırısında 55 can kaybı

GAZZE - İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampının da bulunduğu Gazze Şeridi'nin merkezine gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu 55 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı ve çevresini hedef aldığı son saldırının bilançosu belli oldu. Deir el-Balah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'nin sözcüsü Halil el-Degran yaptığı açıklamada, saldırıda 55 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Degran, "Saldırının ardından çok sayıda cansız beden ve yaralı hala sokaklarda. İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde düzenli olarak katliamlar gerçekleştiriyor ve sağlık sistemini yok ediyor. Burası yerinden edilen 1 milyon kişiye sağlık hizmeti sunabilecek tek hastane ve bu insanlar tıbbi personel ve malzeme eksikliğinden dolayı acı çekiyor. Hastane hastalarla dolu ve daha fazla kişiye yer yok. El Aksa Şehitleri Hastanesi tek jeneratörle çalışıyor, eğer durursa hepimizi bir felaket bekliyor" ifadelerini kullandı. Hastanenin acil bir müdahaleye ihtiyacı olduğunu belirten Degran, bölgedeki Filistinlileri kan bağışı için hastaneye çağırdı. Degran, "İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampına ve Merkez Valiliğe (Deir el-Balah) yönelik saldırısını kınıyor, uluslararası toplumu ve uluslararası örgütleri, İsrail güçlerinin bu vahşiliğini durdurmak için ne gerekiyorsa yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"80'e yakın can kaybı"

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise yerel sağlık yetkililerine dayandırdığı haberinde Gazze Şeridi'nin merkezine karadan, denizden ve havadan gerçekleştirilen yoğun bombardıman sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 80 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Saldırıda Nuseyrat Mülteci Kampı'nın yanı sıra Deir el-Balah kenti, Maghazi ve Bureij mülteci kampları ile Al Zawaida kasabasının da vurulduğu belirtildi.