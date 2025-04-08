İsrail'in Gazze'ye Bombardımanı: 6 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırını bombalaması sonucu 3'ü çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Sağlık ekipleri, İsrail saldırısında hayatını kaybeden 3'ü çocuk 6 kişinin naaşı ile 12 yaralıyı hastanelere ulaştırdı.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze'nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e yükseldi.

??Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1449 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 810'a yaralıların sayısı 115 bin 688'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.