İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği hava saldırılarında 100\'den fazla Filistinli öldü

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve çevresine yönelik başlattığı son büyük hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldüğünü ve 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

13.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:03
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GAZZE, 13 Şubat (Xinhua) -- Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Pazartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kenti ve çevresine yönelik başlattığı son büyük hava saldırılarında 100'den fazla Filistinlinin öldüğünü ve 160 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Xinhua

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