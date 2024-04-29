İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde üç konuta düzenlediği hava saldırısında en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları devam ederken, son 24 saat içinde İsrail ordusu 66 Filistinliyi öldürdü ve 138 kişiyi yaraladı. İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana ölü sayısı 34.454'e, yaralı sayısı ise 77.575'e yükseldi.

29.04.2024 09:38
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GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'ya göre, İsrail'in Pazar gecesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan üç konuta düzenlediği hava saldırısında en az 15 Filistinli öldürüldü.

Yerel kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 66 Filistinliyi öldürürken, 138 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 34.454'e, yaralı sayısı ise 77.575'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli öldü - Son Dakika
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