İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 15 Filistinli öldü

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GAZZE, 29 Nisan (Xinhua) -- Filistin'in resmi haber ajansı Wafa'ya göre, İsrail'in Pazar gecesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan üç konuta düzenlediği hava saldırısında en az 15 Filistinli öldürüldü.

Yerel kaynakların Xinhua'ya yaptığı açıklamada, çok sayıda kişinin halen enkaz altında olduğu ve sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saat içinde 66 Filistinliyi öldürürken, 138 kişiyi de yaraladı. Böylece İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam ölü sayısı 34.454'e, yaralı sayısı ise 77.575'e yükseldi.