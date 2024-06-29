İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 11 Filistinli öldü

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GAZZE, 29 Haziran (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısına düzenlediği hava saldırısının ardından yükselen dumanlar, 28 Haziran 2024.

Filistinli güvenlik ve sağlık kaynakları, İsrail'in Cuma günü Gazze'nin en güneyindeki Refah kentinin batısında yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırlara düzenlediği saldırıda en az 11 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)