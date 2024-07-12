İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE, 12 Temmuz (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde toplu haldeki bir grup insana düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli hayatını kaybetti.
Perşembe günü Xinhua'ya konuşan Filistinli sağlık görevlileri, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Nasır Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyledi.
Facebook'ta paylaşılan video görüntülerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu yaralıların sivil araçlarla hastaneye götürüldükleri görülüyor.
Gazze'deki sağlık yetkilileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısının 38.345'e yükseldiğini duyurdu.
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