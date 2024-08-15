İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 21. yüzyılın en kanlı savaşlarından biri - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 21. yüzyılın en kanlı savaşlarından biri

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, 21. yüzyılın en kanlı savaşlarından biri olarak değerlendiriliyor. İsrail hükümetinin saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısını gerçeği yansıtmadığı iddiası da araştırma konusu oldu.

15.08.2024 15:51
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İsrail basını, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, 21. yüzyılda yaşanan en kanlı savaşlardan biri olduğunu belirtti.

Haaretz gazetesi, İsrail hükümetinin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıkladığı "İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının gerçeği yansıtmadığı" iddiasına ilişkin bir araştırma haberi yayımladı.

Haberde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların, 21. yüzyılda yaşanan en kanlı savaşlardan biri olduğu vurgulandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki savaşa ilişkin uluslararası toplumu defalarca iki yüzlülük ve dünyadaki diğer çatışmaları ve insani felaketleri görmezden gelmekle suçladığı hatırlatılan haberde, Netanyahu'nun ocak ayında "Suriye ve Yemen'de milyonlarca insan öldürüldüğünde ve göçe zorlandığında Güney Afrika neredeydi?" ifadelerine işaret edildi.

Haberde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında 2 milyonluk nüfusun yüzde 2'sine tekabül eden yaklaşık 40 bin kişinin öldüğü göz önüne alındığında ve bölgedeki ölü sayısı ile ölüm oranlarına bakıldığında savaşın, bu yüzyılın başından itibaren yaşanan en kanlı savaşlardan biri olduğu kaydedildi.

Güvenli bölgelerin hedef alınması

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgelere düzenlediği saldırılarla çok sayıda Filistinlinin can verdiğine dikkat çekilen haberde, Gazze halkının çoğunun zorla göç ettirilmiş olmasına rağmen Filistinlilerin İsrail ordusunun güvenli olarak nitelediği bölgelere kaçmalarının fayda etmediği, hayatını kaybedenlerin büyük kısmının bu sözde güvenli alanlarda öldüğü aktarıldı.

Savaşın başladığı tarihten bu yana çok sayıda uluslararası örgüt, hükümet, basın ve yayın organının, Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yayımladığı ölü sayılarının doğruluğunu tartıştığı belirtilen haberde, bu sayıların güvenilir olduğuna dair görüş birliği bulunduğu vurgulandı.

Gazze'de ayda ortalama 4 bin kişi öldü

Ölüm oranları açısından Gazze'deki savaşın, 21. yüzyılın başlarından itibaren yaşanan en şiddetli çatışmalar arasında ilk sıralarda yerini aldığı, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana ölü sayısının ayda ortalama 4 bine ulaştığı belirtildi.

Haberde, Gazze ve diğer çatışma bölgeleri arasındaki farklara işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze'de yaşananlar ile 21. yüzyıldaki diğer savaşlar arasındaki en belirgin fark, bölgenin yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip olması, savaşa katılmayan halkın çatışmalardan kaçamaması ve her şeyden önce bölge nüfusuna göre yaşanan büyük kayıp oranı."

İsrail ordusunun Gazze'de "insani" olarak tanımladığı sözde güvenli bölgelerde "yaşam koşullarının çok zor olduğu, yerinden edilenlerin aşırı kalabalıktan ve salgın hastalıklardan muzdarip, güvenli barınaklar, sağlık desteği ve birçok temel ihtiyaçtan da yoksun olduğu" kaydedildi.

Araştırma haberde, Gazze'deki şiddetli insani felaketin boyutunu en iyi açıklayan istatistiğin, bölgenin nüfusuna göre ölüm oranı olduğuna dikkat çekildi.

Haberde, "Gazze nüfusunun yüzde 2'si bir yıldan kısa süre içinde öldürüldü. Bu İkinci Dünya Savaşı sonrası savaşlar tarihinde olağan dışı bir durum. Gazze'de olduğu gibi Suriye'de de nüfusun yaklaşık yüzde 2'si öldürüldü ancak önemli bir farkla, orada savaş 13 yıldır devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze savaşı, 21. yüzyıldaki en şiddetli 10 çatışma arasında ilk 5'e girdi

Gazete ayrıca Londra Üniversitesinde Ekonomi Profesörü olan savaş ve silahlı çatışma alanında uzman Michael Spagat'ın şu ifadelerine de yer verdi:

"Nüfus oranına göre öldürülen kişi sayısı açısından Gazze'deki savaşın, 21. yüzyılın en şiddetli 10 çatışması arasında ilk 5'e girdiğini varsayıyorum. Nüfusun bu kadar büyük yüzdesinin öldürüldüğü zaman dilimini hesaba katarsak Gazze savaşı ilk sırada yerini alır."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 965 Filistinli öldü, 92 bin 294 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar 21. yüzyılın en kanlı savaşlarından biri - Son Dakika

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