İsrail saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey bölgelerine düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail keşif uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da eğitim alanında toplanan bir grup Filistinliyi hedef aldı. Bombardımanda ölen ve yaralananlar oldu.

Sağlık kaynakları, İsrail bombardımanında ölen 6 Filistinlinin naaşının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan ve Endonezya hastanelerine getirildiğini aktardı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda ise bir aracı hedef aldı.

Aksa Şehitleri Hastanesindeki sağlık kaynaklarının aktardığına göre, söz konusu saldırıda 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.