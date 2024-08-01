İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Saldırılarda yıkılan binaların enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ise 2 kişi öldü, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze kentinin güneydoğusunda bir grup sivilin hedef alındığı saldırıda da 2 kişi öldü. Diğer saldırılarda ise 1 kişi hayatını kaybetti ve bir ev bombalandı.

01.08.2024 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından 2, kuzeyinde de 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Refah'a düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, yaralıların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Kuveyt Bulvarı yakınında bir grup sivilin hedef alındığını aktaran sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan semtinde Filistinli "Şerim" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi de İsrail'in topçu saldırılarına hedef oldu.

Ayrıca Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinin Es-Salatin bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:14 Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye’de milli yas kararı Suikast sonucu hayatını kaybeden Haniye için Türkiye'de milli yas kararı
20:33 SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor SGK ve 13 banka arasında protokol imzalandı! Emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar geliyor
18:40 Haniye’nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay İddiaların boyutu vahim Haniye'nin öldürüldüğü binada dikkat çeken detay! İddiaların boyutu vahim
17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
20:44 Neye uğradığını şaşırdı Arda Güler, sahanın ortasında Modric’ten fırça yedi Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler, sahanın ortasında Modric'ten fırça yedi
18:59 Ankara’daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden’dan Türkiye’ye teşekkür Ankara'daki tarihi takas sonrası ABD Başkanı Biden'dan Türkiye'ye teşekkür
18:57 Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı Uyuşturucu bağımlısının şehit ettiği polisten geriye yürek burkan sözleri kaldı
18:26 Yeni sezonda gözler onda olacak Carlo Ancelotti’den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı Yeni sezonda gözler onda olacak! Carlo Ancelotti'den takımdaki dengeleri bozacak Arda Güler kararı
17:53 Fatih Erbakan’dan erken seçim mesajı Tarih verip açıkladı Fatih Erbakan'dan erken seçim mesajı! Tarih verip açıkladı
17:17 Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu Yağmur altında skandal anlar Çocuklarının kreşteki halini gören aileler savcılığa koştu! Yağmur altında skandal anlar
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 21:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement