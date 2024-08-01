İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 12 kişi öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Nasır Hastanesi'ndeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yer alan Tel es-Sultan Mahallesi'nde İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazından 2, kuzeyinde de 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Refah'a düzenlediği saldırılarda 2 kişinin öldüğünü, yaralıların Nasır Hastanesi'ne kaldırıldığını aktardı.

Sağlık kaynakları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin öldüğünü kaydetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneydoğusunda yer alan Kuveyt Bulvarı yakınında bir grup sivilin hedef alındığını aktaran sağlık kaynakları, söz konusu saldırıda 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan semtinde Filistinli "Şerim" ailesine ait evi bombaladı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi de İsrail'in topçu saldırılarına hedef oldu.

Ayrıca Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinin Es-Salatin bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.