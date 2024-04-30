İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Nusayrat, Bureyc, Cibaliya ve Han Yunus bölgelerine yapılan hava saldırılarında evler ve mülteci kampları hedef alındı. Sivil savunma ekipleri enkaz altından çıkan cenazeleri arama kurtarma çalışmalarıyla bulmaya devam ediyor.

30.04.2024 11:52
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batı bölgelerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, 10 Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na gerçekleştirilen İsrail saldırılarında 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de Filistinlilerin evlerine top atışları gerçekleştirdi. Sivil savunma ekipleri, kentin batısındaki Emel Mahallesi'nde şu ana kadar enkaz altından 6 Filistinlinin cenazesini çıkardı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 13 kişi öldü, 32 kişi yaralandı - Son Dakika

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