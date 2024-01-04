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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin batısında bulunan Salah ailesinin evini hedef aldı. Saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, Han Yunus'taki tarım arazisinde de 6 Filistinli öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile El-Masdar bölgesinde de evlere saldırılar düzenlendi. İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası Hamas'ın saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti
04.01.2024 - 12:06,
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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 20 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında bulunan Salah ailesinin evini hedef aldı.

Yerlerinden edilen onlarca Filistinlinin sığındığı Salah ailesinin evine düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail savaş uçakları ayrıca, Filistinli sığınmacıların bulunduğu Han Yunus'taki tarım arazisinde de 6 Filistinliyi öldürdü, çok sayıda kişiyi yaraladı.

Öte yandan İsrail ordusu savaş uçakları ve topçu ateşleriyle Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı ile El-Masdar bölgesinde çok sayıda evi vurdu.

Ez- Zavaida bölgesinin de şiddetli topçu ve hava saldırılarına tanık olduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim 2023 sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 100 çocuk, 6 bin 500 kadın olmak üzere, 22 bin 313 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 323 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 142 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Ayrıca, Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, 2 Ocak'ta Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü.

Kaynak: AA
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