İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde saldırılar düzenledi, 23 kişi öldü

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 23 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, Filistinli Dahir ailesine ait evi hedef alması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Ayrıca aynı kentte Hamadiye ailesine ait eve düzenlenen hava saldırısında çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu, sabah saatlerinde Refah'taki Gazze Avrupa ve Kuveyt Hastaneleri çevresini havadan hedef aldı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesine baskın

Ayrıca İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan ve yerlerinden yurtlarından tehcir edilen çok sayıda Filistinlinin sığındığı Nasır Hastanesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında sağlık personelinin yanı sıra çok sayıda zorla yerinden edilen Filistinli alıkonuldu, yaralananlar oldu.

İsrail askerleri hastanedekilerin binayı boşaltmasını ve Han Yunus'un batısındaki Mavasi bölgesine gitmelerini istedi.

Bureyc Kampı'na saldırı: 3 ölü

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampını bombaladı, kamptaki siviller üzerine ateş açtı.

Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampındaki bazı yapılar da İsrail savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yerle bir oldu.

Gazze'de 5 katlı bina hedef alındı

İsrail ordusu, hava saldırısı düzenlediği Gazze kentinde ise 5 katlı bir binayı ve Sakik ailesine ait evi hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi ve yaralandı.

Ayrıca 10 gündür İsrail'in kuşatması altındaki Şifa Hastanesi yerleşkesi çevresinde hedef alınan binaların enkazı altında yaklaşık 25 kişi bulunuyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Gazze kentinin doğusundaki Karni Sınır Kapısında İsrail'in Filistinli sivilleri hedef alması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun beldesinde aylardır açlıkla mücadele eden ve etraftan yiyebilecekleri otları toplayan Filistinlileri topçu atışlarıyla hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail askerleri, ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinin doğusundaki Hamuda Kavşağı yakınlarında yer alan tarım arazilerine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

İsrail güçleri ayrıca gün içerisinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan binaları hedef almış, hastanedeki bazı yaralı ve sağlık çalışanlarını ise alıkoymuştu.

Şifa Hastanesi çevresindeki 10 ev ve bina İsrail ordusu tarafından ateşe verilmiş, 100 dairenin bulunduğu 3 bina savaş uçaklarınca bombalanmış, binalar yerle bir edilmişti.