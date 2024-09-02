İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılar, Cibaliya ve Nusayrat Mülteci Kampları ile Gazze kentinde gerçekleştirildi. Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki saldırıda bir çocuk da dahil olmak üzere 2 kişi, Cibaliya'daki El-Fahura Okulu önündeki saldırıda 5 kişi ve Gazze'nin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'ndeki saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

02.09.2024 20:16
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 332'nci günde de Gazze Şeridi'nde can almaya devam etti. Saldırıların adresi, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı oldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısına düzenlediği saldırıda biri çocuk 2 Filistinli öldü.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Fahura Okulu önünde toplanan Filistinlileri hedef alan İsrail saldırısında da 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze kentinin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde Filistinli "El-Enkah" ailesinin evini bombaladı, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordusunun Gazze'deki Saldırılarında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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