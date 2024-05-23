GAZZE, 23 Mayıs (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin Akdeniz kıyısında İsrail'in düzenlediği saldırılarda isabet almış bir balıkçı teknesi görülüyor, 22 Mayıs 2024.
Filistinli kaynaklara göre, İsrail'in Çarşamba günü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Khaled Omar/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda balıkçı teknesi hedef alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?