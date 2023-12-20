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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, Cibaliya Mülteci Kampı ve Han Yunus başta olmak üzere birçok sivil alan bombalandı. Saldırılarda onlarca kişi öldü ve yaralandı. İsrail'in hava ve kara saldırıları sonucunda Gazze Şeridi genelinde yüzlerce ölü ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail askerlerinin Filistinlileri kadın ve çocukların önünde infaz ettiği haberleri doğrulandı.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
20.12.2023 - 11:56,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri havadan ve karadan, Gazze Şeridi'nin başta Cibaliya, Han Yunus ve kuzeydeki birçok sivil alanı bombaladı.

Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda, onlarca kişi öldü ve yaralandı.

İsrail güçlerinin güneydeki Han Yunus'ta "Hamdan" ailesine ait bir ev ile farklı yerleri hedef aldığı bombardımanda da çoğunluğu çocuk ve kadın, 15'ten fazla kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze'nin Refah kentinde eş-Şabura Kampı ile Deyr el-Belah'ta düzenlediği hava ve kara saldırılarında, en az 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail'in topçu birlikleri de Gazze'nin doğusundaki et-Tuffah, ed-Durc ve Şucaiyye mahallelerini bombaladı.

Filistinli sağlık kaynakları, işgal güçlerinin Gazze Şeridi genelinde gerçekleştirdiği katliamlar sonucunda dün akşamın son saatlerinde, 100'e yakın ölü ve yüzlerce yaralının hastanelere ulaştığını bildirdi.

İsrail askerleri Filistinlileri, kadın ve çocukların önünde katletti

Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, basında yer alan, "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzeyindeki Anan ailesinin evinde, çocukların ve kadınların gözü önünde 13'ten fazla kişiyi infaz ettiği" haberini doğruladı.

Filistinli aktivist Muhammed Yahya da Anan ailesinden bir kadınla yaptığı telefon görüşmesinde, kadının şu sözlerine yer verdi:

"İşgalciler 15'ten fazla Filistinliyi kadın ve çocukların önünde infaz etti. Aralarında kocam ile 3 erkek çocuğum vardı. İşgalciler, geride kalan kadın ve çocukları ise bombardımana hazırlık olarak bir odada alıkoyuyor. Aileyi etkileyen büyük katliamın ardından kadın ve çocuklar artık panik ve korku dolu anlar yaşıyor. Kadın ve çocukların yüzlerinde korku, üzüntü ve çaresizlik boğukluğu var. Bu olup bitenlerin canlı bir kanıtı. Sonra ABD size sivilleri hedef almıyoruz! şeklinde işgali anlatıyor."

Kaynak: AA
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