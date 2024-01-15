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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in gece boyunca havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sağlık kaynakları, sabah erken saatlerde Gazze'de onlarca eve düzenlenen bombardıman sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 33 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi. İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un çeşitli bölgeleri ile orta kesimdeki Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına yoğun topçu atışıyla saldırdı. İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetleri 4 gündür tamamen kesilmiş durumda.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti
15.01.2024 - 10:37,  Güncelleme: 10:39
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İsrail'in gece boyunca havadan ve karadan Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre, sağlık kaynakları, sabah erken saatlerde Gazze'de onlarca eve düzenlenen bombardıman sonucu aralarında çocukların ve kadınların da bulunduğu 33 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail güçleri ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un çeşitli bölgeleri ile orta kesimdeki Bureyc ve El-Megazi mülteci kamplarına yoğun topçu atışıyla saldırdı.

İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetleri 4 gündür tamamen kesilmiş durumda.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 Filistinli öldürüldü, 60 bin 582 kişi de yaralandı.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 188'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 522 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 352 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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