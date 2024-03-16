İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze'ye gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinli öldürüldü
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Kütahya Ulu Cami'de gerçekleşen iftara katılan vatandaşlar simit, peynir, ayran, su ve hurma ile orucunu açtı. Programa Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve üyeleri, siyasi parti üyeleri ve bine yakın vatandaş katıldı. Gazze'de devam eden katliamdan dolayı Ramazan ayının buruk geçtiğini söyleyen İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar, 'İnşallah hem Gazze hem Doğu Türkistan için bu Ramazan'ın yeni açılımlar getireceğini umuyorum. Bu Ramazan, burada ettiğimiz dualarla, gayretlerle ve birlikteliğimizle en kısa sürede hem Gazze'nin hem Kudüs'ün özgür olduğunun ve Doğu Türkistan'ın işkencelerden kurtulacağının, oradaki soykırımın biteceğinin habercisidir' diye konuştu. Ümmet iftarının sembolik hale geldiğini söyleyen AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu, 'Burada maksat insanların bu şekilde de iftar yapabileceğini, fakirlerin akşamları ne yediğini dahileştirebilmek, onların bu şekilde iftar yaptığını göstermek aynı zamanda birlik ve beraberliği sağlamak için önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiler' dedi. Her sene bu tür iftar programlarına katılmaya özen gösterdiğini ifade eden Saraçoğlu, yoğun programına rağmen bu sene de iftar programına katıldığını söyledi. - KÜTAHYA
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde saklandığı evde yakalanan U.G. isimli şahıs, hakkında kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunuyordu. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi.
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Naşa beldesinde bulunan Büyük Cami, mukabele, yatsı ve teravih namazına gelen çocuklara ücretsiz alışveriş imkanı sunan Cami Market'i hizmete açtı. Haftanın belirli günlerinde 35 kız ve 33 erkek öğrenciye ücretsiz alışveriş imkanı sunulan Cami Market, camiyi sevdirmek ve namaz bilincini aşılamak amacıyla kuruldu. Marketin eksik ürünleri ise hayırseverlerin desteğiyle tamamlanıyor.
Edirne'de polisin 'dur ihtarına' uymayarak kaçan hafif ticari araç kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüsünün firar ettiği araçta 6 kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri aracı yolda bırakarak kayıplara karışan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.
Çorum'un Alaca ilçesinde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için polis ekipleri şok uygulama yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen uygulamada polis ekipleri ilçe genelinde gece boyunca denetim yaptı. Uygulamalar sırasında 575 şahıs sorgulanırken 182 araç kontrol edildi. Denetimlerde araçlar ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet kasatura olarak tabir edilen kesici alet ele geçirilirken, 1 araç da trafikten men edildi. Denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.
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