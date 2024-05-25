İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki bir eve saldırı düzenlerken, bölgedeki elektrik santrali çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı. Gazze'nin farklı bölgelerine yapılan hava saldırıları ve top atışları sonucunda çok sayıda kişi yaralandı. Ambulanslar bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

25.05.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, bölgedeki elektrik santrali çevresini de yoğun topçu ateşiyle hedef aldı.

Deyr el-Belah'ın doğusuna hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusunun, Gazze'nin Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Zeytun mahallelerine top atışlarıyla şiddetli şekilde saldırdığı, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail tankları da Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ndeki 8. Cadde ve Uygulamalı Bilimler Üniversitesi çevresi ile kuzeydeki En-Nefak Caddesi civarını yoğun ateş altına aldı.

Onlarca kişinin yaralandığı saldırılar nedeniyle ambulanslar bölgeye ulaşmakta zorluk çekti.

İsrail ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya'da birçok bölgeye hava saldırısı düzenledi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah şehirleri arasındaki doğu sınır bölgeleri de topçu ateşiyle hedef alındı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:24 Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti Eş katili, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti
11:24 Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP’ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:22 Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti Geliri kız öğrencilere bağışlanacaktı! Hırsızlar, belediyenin çilek tarlasını talan etti
10:51 Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı taşıyan helikopter acil iniş yaptı
00:23 Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel çalışanları tarafından darbedildi
11:49 Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak Zorlu Enerji İsrail’de 3 girişimdeki hissesini satacak
10:57 Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek Fenerbahçe, İstanbulspor maçının yanı sıra Konyaspor-Galatasaray maçını da takip edecek
10:18 Kızılcık Şerbeti’nde ağızları açık bırakan sahne Nilay’la tartışan Görkem kendisini dövdü Kızılcık Şerbeti'nde ağızları açık bırakan sahne! Nilay'la tartışan Görkem kendisini dövdü
09:50 İstanbul Boğazı’nda “Osaka“ alarmı 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi İstanbul Boğazı'nda "Osaka" alarmı! 40 bin ton petrol taşıyan tanker dümen arızası nedeniyle sürüklendi
09:47 SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 3 şirketin halka arzına onay verdi
09:47 Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu Galatasaray başkanını seçiyor Dursun Özbek mi, Süheyl Batum mu? Galatasaray başkanını seçiyor
09:36 Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi
09:31 Özel’den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP’nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak Özel'den Cumhurbaşkanlığı sorusuna net cevap: Hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak
09:27 Papua Yeni Gine’de bilanço ağırlaşıyor 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300’ün üzerine çıktı Papua Yeni Gine'de bilanço ağırlaşıyor! 1100 ev toprak altında kaldı, ölü sayısı 300'ün üzerine çıktı
08:48 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi 8 yaşındaki Eftelya, hamburger yeme yarışında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2024 11:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 4 Filistinli öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement