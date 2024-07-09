İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırılarda çocukların da olduğu belirtiliyor. İsrail ordusu saldırılarına karadan ve havadan devam ediyor. Filistinliler, askerlerin evleri boşaltmalarını istemesi üzerine evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ve ardından evlerinin hedef alındığını ifade etti. Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli göç etmek zorunda kalıyor.

09.07.2024 12:47
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu en az 15 Filistinli öldü ve 22 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Kampın kuzeyinde UNRWA'ya ait bir okulun vurulması sonucu da buraya sığınmış 13 Filistinli yaralandı.

Deyr e-Belah kentinde yine bir eve düzenlenen saldırıda anne ve çocuğunun bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

İsrail ordusu Gazze kentine karadan ve havadan düzenlediği saldırıları sürdürüyor.

İsrail uçaklarının Sahabe Caddesi'ne düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yine kente düzenlenen saldırılarda enkaz altından biri çocuk 4 kişinin cenazesi ile 7 yaralı çıkarıldı.

Sanayi Caddesi bölgesinden Nusayrat Mülteci Kampı'na gelen Filistinliler de AA muhabirine yaptıkları açıklamalarda, İsrail askerlerinin birden yaşadıkları bölgeye gelip aileleri kuşatma altına aldığını söyledi.

Askerlerin evleri boşaltmalarını istediğini, daha sonra da uçakların evleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdiğini belirten bölge sakinleri, evden çıktıktan sonra askerlerin köpekleri üzerlerine saldığını anlattı.

İsrail savaş uçakları ve topçu birlikleri, dün sabah saatlerinde Gazze kentinin güneybatısındaki Derac, Rimal, Sanayi, Tel el-Hava, Tuffah ve Eski Şehir gibi pek çok bölgeyi yoğun şekilde bombalamıştı.

İsrail askeri araçları da yoğun ateş eşliğinde Tel el-Hava ve Rimal mahalleleri ile Sanayi bölgesi eteklerine girmişti.

Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaşıyor

İsrail ordusunun saldırıları, güneyde Refah'ın yanı sıra kuzeydeki bölgelerde de yoğunlaşıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, defalarca yerinden edilen Filistinlileri yine göçe zorluyor.

Saldırılar nedeniyle binlerce Filistinli, yanlarına alabildikleri birkaç parça eşya ile rutin haline gelen zorunlu göç için bir bölgeden diğerine sürülüyor.

Kaynak: AA

İsrail, Çocuk, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli öldü - Son Dakika

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