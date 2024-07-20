İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 24 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu en az 24 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan saldırıları 288. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Gazze'nin farklı bölgelerini hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail topçu birlikleri, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'ni gece boyunca bombaladı.

Filistin Kızılayına bağlı ambulans ekipleri, Tel el-Heva Mahallesi'ndeki "Toplum Fakültesi" yakınlarına düzenlenen saldırıda ölen 6 kişinin cesetlerini El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakletti.

Kurtarma ve sivil savunma ekipleri İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısına hedef olan Ayyad Ailesi'ne ait evin enkazından 6 kişinin cenazesini çıkardı. Saldırıda yaralanan 10 kişi El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Enkazda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artabileceği belirtildi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Şureyhi Ailesi'nin evini bombaladı. Saldırıda Yasin Şureyhi isimli Filistinli, eşi ve 2 çocuğuyla beraber can verdi. Şureyhi ailesinin evin enkazından çıkarılan cansız bedenleri Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cibaliya Mülteci Kampı'nın El-Alemi bölgesinde Ebu Casir Ailesi'ne ait ev İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı. Saldırıda hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri Kemal Advan Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Beric Mülteci Kampı'nda El-Butran Ailesi'nin evini bombaladı, saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Kamptaki Şehitler Kavşağı çevresinde sivillerin yaşadığı bir diğer ev de İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail ordusu Han Yunus ve Refah'ı gece boyunca bombaladı

Haberde, İsrail topçu birliklerinin gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentini bombaladığı belirtildi.

Sivil yerleşim yerlerini "gelişigüzel" hedef almaya devam eden İsrail güçleri, Han Yunus'un kuzeyindeki 5. Cadde'de bisikletiyle ilerleyen bir sivili insansız hava aracıyla (İHA) doğrudan hedef aldı. Hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün cenazesi sivil savunma ekipleri tarafından Nasır Hastanesi'ne götürüldü.

Savaş uçakları, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sidre Ailesi'ne ait sivillerin yaşadığı evi bombaladı. Saldırıda ölenlerin olduğu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.