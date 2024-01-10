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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 357'ye ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 357'ye ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 147 Filistinli öldü, 243 kişi yaralandı. Saldırılar devam ederken yaralıların bir kısmı hala enkaz altında ya da yol kenarlarında kurtarılmayı bekliyor.

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 357\'ye ulaştı
10.01.2024 - 14:47,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 23 bin 357'ye ulaştı - Son Dakika
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