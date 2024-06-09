İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 84'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 84'e yükseldi

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 84\'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

09.06.2024 13:59
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 283 artarak 37 bin 84'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 247 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 8 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 274'ü Nusayrat Mülteci Kampı'nda olmak üzere toplam 283 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, bazıları ağır 698 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 84'e, yaralı sayısının 84 bin 494'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 84'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 84'e yükseldi - Son Dakika
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