İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 877'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 877'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 37 bin 877'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 268 gündür sürdürdüğü saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölenlerin sayısı 37 bin 877'ye, yaralananların sayısı ise 86 bin 969'a yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin hala enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan cesetlere ulaşamadığı ifade edildi.

30.06.2024 13:55
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 43 artarak 37 bin 877'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 268 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 43 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 877'ye, yaralananların sayısının da 86 bin 969'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 37 bin 877'ye yükseldi - Son Dakika

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