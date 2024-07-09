İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 38 bin 243'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 38 bin 243'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 38 bin 243'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in 277 gündür sürdürdüğü saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

09.07.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 50 artarak 38 bin 243'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 277 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 50 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 130 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 38 bin 243'e, yaralananların sayısının da 88 bin 33'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 38 bin 243'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
12:19 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.4 şiddetinde deprem
11:37 Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ’ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı Türk-İş, DİSK ve HAK-İŞ'ten manifesto: Asgari ücret artırılmalı, en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
12:51 Bu kez medya sektöründen değil Rasim Ozan’dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı Bu kez medya sektöründen değil! Rasim Ozan'dan boşanan Nagehan Alçı, yeni aşka yelken açtı
12:07 Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler Kısmetse Olur yarışmacısı Eslem Sena Nur, 3 kadının saldırısına uğradı! Kafasına çakı sokup merdivenden ittiler
11:38 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş 17 yaşındaki genç, annesini boğazını keserek katletmişti! Kavganın nedeni D vitamini tahliliymiş
11:26 Dilan ve Engin Polat’ın iddianamesi iade edildi Dilan ve Engin Polat'ın iddianamesi iade edildi
11:24 Zorla mı evlendirdiler Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı Zorla mı evlendirdiler? Gelin ve damadın mutsuzluğu, düğünü gölgede bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 15:00:00. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 38 bin 243'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement