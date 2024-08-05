İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 39 bin 623'e yükseldi

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 623'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 304 günden devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 3 katliam gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, son bir günlük saldırılarda 40 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 71 sivilin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 623'e çıktığı aktarılan açıklamada, yaralı sayısının 91 bin 469'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına işaret edildi.