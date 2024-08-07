İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 39 bin 677'ye yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda '2 katliam' gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

07.08.2024 13:20
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 24 artarak 39 bin 677'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 110 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı artıyor - Son Dakika

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