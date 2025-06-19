İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 78 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 78 Filistinli hayatını kaybetti

19.06.2025 19:07
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda aralarında yardım almak için bekleyenlerin de bulunduğu 78 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Netzarim Koridoru çevresindeki yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda 16 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü ve yaralılar Avde ve Aksa Şehitleri hastanelerine nakledildi.

Görgü tanıkları, yardım dağıtım merkezinin açılmasını bekleyen yüzlerce Filistinlinin hedef alındığı saldırıda yoğun şekilde ateş açılması nedeniyle bölgeye ancak birkaç saat sonra ilk yardım ekiplerinin ulaşabildiğini aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah arasında yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinliler de İsrail askerlerince hedef alındı.

Saldırı sonrası Nasır Hastanesi'ne 6 ölü ve 20 yaralı getirildi.

İsrail, cep telefonu şarj noktalarını hedef alıyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şati Mülteci Kampı'nda ise cep telefonlarının şarj noktası olarak kullanılan bir bölge, İsrail insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu.

Şati Mülteci Kampı'nı hedef alan saldırıda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentindeki El-Hur kavşağı yakınındaki şarj dolum ve internet dağıtım noktasını hedef aldığı saldırıda da 5 Filistinli hayatını kaybetti, 25 Filistinli yaralandı. Ölü ve yaralılar Tel el-Heva'daki Kudüs Hastanesi'ne nakledildi.

Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesi'nde cep telefonu şarjı için kullanılan çadır İsrail güçlerince vuruldu. Saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Cibaliya'da bir evin hedef alındığı saldırıda 14 Filistinli öldürüldü

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat Mahallesi'nde bulunan bir ev İsrail ordusuna ait savaş uçaklarıyla hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde bir evin hedef alındığı bombardımanda 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Cela Caddesi'nde bir grup Filistinliyi iHA ile hedef aldı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri ayrıca Gazze kentinin orta kesiminde bir caminin yanındaki sivil binayı bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde daha önce bir eve düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 kişinin naaşına ulaşıldı. Yine aynı mahallede İsrail İHA'ları tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm tuzakları

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce kamyonun geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçmesine izin veriliyor. Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım kamyonuna ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor. Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 78 Filistinli hayatını kaybetti - Son Dakika

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