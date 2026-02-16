İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 12 Ölü

(ANKARA) - Filistinli sivil savunma ve sağlık yetkililerine göre, pazar sabahı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 12 kişi hayatını kaybetti. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkese rağmen devam eden İsrail saldırılarında Gazze'de en az 600 kişi hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayı, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyindeki bir çadır kampına düzenlediği saldırıda en az 6 kişinin, bölgenin güneyindeki başka bir saldırısında ise 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Gazze Sivil Savunma birimi de can kaybı sayısını doğruladı. Gazze'deki El-Şifa Hastanesi yetkilileri ise hava saldırılarından ayrı olarak, silahlı bir saldırıda bir kişinin daha öldüğünü bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıların "Hamas'ın ateşkes ihlallerine yanıt olarak, terör hedeflerine" yönelik gerçekleştirildiğini ve İsrail ordusunun kontrolündeki bölgeye bir tünelden çıkan militanların öldürüldüğünü ileri sürdü.

10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken iki taraf karşılıklı olarak birbirlerini ihlalle suçluyor. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başlamasından bu yana en az 600 kişinin öldüğünü duyurdu.

Son saldırılar, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin hazırlıkların sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisiyle Gazze'de sınır bölgelerinin güvenliğini sağlamak ve Hamas'ın silahsızlandırılmasını denetlemek üzere "Barış Kurulu" adlı yeni bir yapı kurulacağını açıklamıştı.

19 Şubat'ta Washington'da toplanması beklenen kurul, Gazze'de yeni bir teknokrat Filistin hükümetinin oluşturmasını ve savaş sonrası yeniden inşa konularına da eğilecek. Trump, kurul üyelerinin Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar taahhüt ettiğini açıkladı ve Hamas'a silahsızlanma çağrısını yineledi.