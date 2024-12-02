İsrail\'in Gazze\'ye Hava Saldırıları: 4 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda ve kuzeyinde düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi öldü.

Sağlık alanından bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Ömer Muhtar Caddesi'nde bir arada duran Filistinli bir grup İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Filistinli bir grubu hedef aldığı hava saldırısında da 2 kişi yaşamını yitirdi.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bulunan sivillerin kaldığı evleri hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 466 Filistinli öldü, 105 bin 358 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.