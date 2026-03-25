İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail İHA'ları, sabahın erken saatlerinde Nusayrat Mülteci Kampı'nı hedef aldı.
Saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.
