İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 6 Ölü

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda bir grup Filistinliyi hedef aldı.

Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 227 Filistinli öldü, 107 bin 573 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.