İsrail'in Gazze'deki bir sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail'in, Gazze'de bulunan El-Vahde Caddesi'ndeki Er-Rimal Sağlık Merkezi'ne hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Haberde, hava saldırısı sonucu 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 6 Ölü - Son Dakika
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