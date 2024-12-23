İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısı: 7 Ölü

Güncel

GAZZE, 23 Aralık (Xinhua) -- İsrail, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş insanların barındığı bir çadıra hava saldırısı düzenledi. Pazar günü gerçekleşen saldırıda aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkililerinden Mervan el-Hams, Xinhua'ya yaptığı açıklamada aralarında bir erkek ve bir kız çocuğunun da bulunduğu 7 kişinin cansız bedeninin Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildiğini söyledi. Yetkili, hava saldırısında yaralanan 9 kişinin de Mevasi'deki sahra hastanelerinde tedavi edildiğini sözlerine ekledi.

Xinhua'ya konuşan bir güvenlik kaynağı ve görgü tanıkları, saldırıda insan dolu çadırların alev aldığını söyledi.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin pazar günü yaptığı açıklamaya göre Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 45.259'a yükseldi.