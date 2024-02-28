İsrail'in Gazze'ye insani yardım miktarı yüzde 50 azaldı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bırakarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne şubat ayında ulaştırılan insani yardım miktarının ocak ayına göre yüzde 50 azaldığını duyurdu.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) yayımladığı raporda, Gazze'nin kuzeyine ve güneyinin bazı bölgelerine güvenli erişimin sağlanamadığı belirtildi.
Raporda, "Yardım konvoylarının ateş altında kalmaya devam ettiği ve İsrail'in konvoylara erişim izin vermediği bildiriliyor." ifadesi kullanıldı.
Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardımlara ilişkin, "26 şubata kadar Gazze Şeridi'ne ulaştırılan insani yardım miktarında, ocak ayına kıyasla yüzde 50 düşüş yaşandı." ifadesine yer verildi.
İsrail'in saldırılarının ardından sığınma merkezlerine dönüştürülen Gazze Şeridi'ndeki UNRWA okullarının yüzde 44'ünün doğrudan hedef alınarak vurulduğu veya zarar gördüğüne vurgu yapıldı.
Gazze Şeridi'nde 155 UNRWA tesisinin zarar gördüğü belirtilen raporda, UNRWA bünyesinde 23 sağlık merkezinden sadece 7'sinin faaliyet gösterdiği belirtildi.
BM kuruluşlarının verilerine göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinde "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.
Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı. Bölgede 6 ila 59 ay arasındaki çocuklarda akıt gıda güvensizliği oranında ciddi bir artış yaşanıyor.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
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