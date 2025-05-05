İsrail'in Gazze'ye Saldırı Planı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Saldırı Planı

Trump'ın ziyareti sonrası İsrail, Gazze'ye geniş çaplı saldırı yapmayı planlıyor.

05.05.2025 16:24
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İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'ya bu ay yapacağı ziyaret sona erinceye kadar esir takası anlaşmasına varılmaması halinde ordunun Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırıları başlatmayı planladığını yazdı.

Yerel basına konuşan İsrail Savunma Bakanlığından adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, güvenlik kabinesinde bu sabah onaylanan Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu yetkili, güvenlik kabinesinin onayladığı plan kapsamında "Hamas'ı yenmek ve askeri gücünü yok etmek" amacıyla Gazze'ye geniş çaplı saldırılar başlatılacağını belirtti.

İsrailli yetkili, bu saldırılarda, bölgedeki Filistinlerin Gazze'nin güneyine zorla göç ettirilmesinin planladığını ifade etti. İsrail ordusunun geçmişteki saldırıların aksine işgal ettiği bölgelerden "operasyonlar bittikten" sonra geri çekilmeyeceğini kaydetti.

Gazze'ye insani yardım girişleri engellenmeye devam edecek

Açlıkla mücadele eden Gazze'ye yönelik insani yardım girişlerinin engellenmesinin sürdürüleceğini belirten yetkili, geniş çaplı saldırılar başlayınca yardım ulaştırılması planının devreye sokulacağını ileri sürdü.

Saldırılar başlayınca ve Filistinliler Gazze'nin güneyine sürülünce Refah'ta bir bölgenin yardım dağıtımları için belirleneceğini öne süren yetkili, yardım almak isteyen Filistinlilerin İsrail askerlerince "güvenlik taramasından" geçirileceğini aktardı.

Savunma Bakanlığı yetkilisi, Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan Orta Doğu turu bitinceye kadar Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılmaması halinde İsrail ordusunun Gazze'ye geniş çaplı saldırıları başlatacağını belirtti.

İsrailli yetkili, saldırı planlarının Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü göçüne" imkan sağlayacağını iddia etti.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

Planın kabul edilmesi sonrası yerel basına konuşan İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'yi kalıcı olarak işgal edeceklerini söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye Saldırı Planı - Son Dakika

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