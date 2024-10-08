İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları: 41.825 Ölü

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CİBALİYE, 8 Ekim (Xinhua) -- Gazze'deki sağlık yetkililerinin açıkladığı son verilere göre Hamas'ın geçen yıl 7 Ekim'de düzenlediği saldırıya misilleme olarak İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda yıl boyunca 41.825 Filistinli hayatını kaybederken, 96.910 kişi de yaralandı.