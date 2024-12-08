İsrail'in Gazze'ye Saldırıları: 6 Filistinli Öldürüldü

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk, ikisi kadın olmak üzere 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Deyr Belah'ın güneybatısında yer alan Meşaale bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır İsrail tarafından bombalandı.

Saldırıda ikisi çocuk, biri kadın 5 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinde ise İsrail ordusu, "Gafri" ailesine ait eve helikopterle hava saldırısı düzenledi.

Bombardımanda Filistinli bir kadın öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nin güneyi ile üniversite bölgesi çevresinde işaret fişeği attı.

Gazze kentinin kuzeyi ile kuzeybatısındaki Tevvam ile Saftavi bölgelerinde konuşlanan İsrail güçleri, Filistinlilerin evlerine yoğun şekilde ateş açtı, İsrail savaş uçağı Kerame bölgesi çevresini füzeyle hedef aldı.

Beyt Lahiya beldesinde ise İsrail savaş uçakları art arda saldırılar gerçekleştirirken, karadan da topçu atışları düzenlendi.

Ayrıca Beyt Lahiya'daki Cemıyye Tatvir bölgesindeki evler kundaklandı.

İsrail ordusu, Cibaliya bölgesinin batı bölgelerinde yoğun şekilde ateş açtı, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evleri havaya uçurdu.