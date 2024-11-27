İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

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İsrail ordusunun, 14 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık alanından bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu daha önce düzenlediği saldırıda en az 100 kişinin ölümüne sebep olduğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Gazze kentindeki et-Tabiin Okulu'nu tekrar hedef aldı.

Saldırıda 3'ü çocuk 8 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

AA muhabirine bilgi veren görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin öldüğünü, yaralandığını ve enkaz altında kaybolduğunu söyledi.

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda ise 1 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi'nin girişini bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Beyt Lahiye beldesi ve Kemal Advan Hastanesi çevresine şiddetli saldırılar düzenlediğini, bölgede bir binayı hedef aldığını söyledi.

İsrail Gazze'nin kuzeyinde barınma merkezini zorla tahliye etti

İsrail ordusunun Meşru Beyt Lahiya bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Avni el-Hırsani Okulu'nu kuşattığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Filistinlileri tehditle barınma merkezinden ayrılmaya zorladığını belirtti.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun 5 Ekim'den bu yana sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde etnik temizlik ve soykırım suçlarını sürdürdüğünü, Cibaliya Mülteci Kampı'nda evleri ve yerleşim yerlerini yerle bir ettiğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine yönelik İsrail'in hava saldırıları da devam etti.

İsrail savaş uçakları 10 Ağustos'ta Gazze'deki et-Tabiin Okulu'nu bombalamış ve saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 100 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.