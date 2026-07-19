İsrail\'in Gazze\'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan saldırıları ateşkese rağmen aralıksız devam ediyor. Cumartesi günkü saldırılarda en az 11 kişinin öldüğü bildirildi.İsrail'in Cumartesi günü Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda üçü çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamas'ın kontrolündeki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze kentinin kuzeybatısındaki bir eve düzenlenen saldırıda aynı aileden beş kişinin hayatını kaybettiği, bir başka çocuğun ise saldırı anında evde bulunmadığı için ailenin hayatta kalan tek ferdi olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ise, söz konusu saldırıyla ilgili açıklamasında, "bir Hamas teröristinin hedef alındığını" ve operasyonun sonuçlarının incelenmeye devam edildiğini bildirdi.

"Saldırı öncesi uyarı olmadı"

AFP haber ajansına konuşan bir Gazzeli, saldırının hiçbir uyarı yapılmadan gerçekleştiğini dile getirerek "Aniden binaya bir füze çarptı. Kimse bir şey bilmiyordu, uyarı olmadı, hiçbir şey yoktu" dedi. Bir başka görgü tanığı da saldırı sonrası yerde yatan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu cesetler olduğunu ifade etti.

AFP'nin bölgeden yayınladığı görüntülerde, saldırıda ağır hasar alan binanın cephesi ile yaralılara müdahale eden kurtarma ekipleri ve bina yıkıntıları arasında eşyalarını arayan insanlar görülüyor.

Sivil Savunma teşkilatının verdiği bilgiye göre, Zeytin mahallesinde sivil bir gruba yönelik İsrail hava saldırısında da üç kişi hayatını kaybetti.

Bu olaydan birkaç saat sonra, yine Sivil Savunma'nın açıklamasına göre Zeytin'in doğusundaki yerinden edilmiş kişiler için kurulan bir çadıra yönelik İsrail topçu ateşinde bir kadın hayatını kaybetti. Kadının kızı dahil birçok kişinin yaralandığı, üç kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Ateşkes döneminde bin 144 ölü

Sağlık yetkilileri, Gazze Şeridi'nin başka yerlerinde düzenlenen İsrail saldırılarında iki kişinin daha öldüğünü aktardı. İsrail ordusu, bu saldırılara ilişkin şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Cuma günü de Gazze Şeridi'nin merkezindeki bir pazar yeri yakınına düzenlenen İsrail hava saldırısında sekiz kişi ölmüştü.

Gazze Şeridi'nde, 10 Ekim 2025'ten bu yana kırılgan bir ateşkes yürürlükte. Ancak her iki taraf nerede ise her gün birbirini, bu ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın, bağımsız kurum ve kuruluşlar tarafından tescil edilmeyen verilerine göre, son saldırılardan önce ateşkesin başlamasından bu yana en az bin 144 Filistinli hayatını kaybetmişti.

AFP/ ET,SÖ