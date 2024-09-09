Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda Gazze Şeridi'nin Gazze ve Refah kentlerinde 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda birçok kişi de yaralandı.

09.09.2024 22:16
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İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin Gazze ile Refah kentlerini hedef alan saldırılarında 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde "Ebu Bekir" ailesinin evini bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Refah Sınır Kapısı yakınlarında İsrail ordusunun saldırısı sonucu 3 Filistinli öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 715'i çocuk, 11 bin 308'i kadın olmak üzere 40 bin 988 Filistinli ölmüş, 94 bin 825 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de İsrail Saldırıları: 8 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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