İsrail\'in Gazze\'ye saldırıları devam ediyor: Çok sayıda ölü var

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu, halkı zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 130. gününde de devam etti.

Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nın savaş uçaklarıyla hedef alındığını, saldırıda 5 kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu aktardı.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin El-Berazil Mahallesi'nde düzenlenen hava saldırısında 1 çocuk yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Han Yunus kentinin doğu ve batı bölgelerine de topçu saldırıları düzenlendi.

Öte yandan Han Yunus'ta bulunan Nasır Hastanesi'nde elektrikler tamamen kesildi.

Ayrıca Gazze Şeridi'nin merkezindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nın bombalandığı, yaralananlar olduğu aktarıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde dün İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 7 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştı.