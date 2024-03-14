İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Filistinliler temel gıdalara erişimde sıkıntı yaşıyor - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Filistinliler temel gıdalara erişimde sıkıntı yaşıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırıları sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, temel gıdalara erişimde büyük sıkıntılar yaşıyor. Yardımlarla hayata tutunmaya çalışan Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla iftar ve sahur yapabiliyor. Ancak gelecek günlerin kaygısıyla yaşayan aileler, yiyecek temin etme konusunda endişeli. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Gaben ailesi, ramazan ayında bir hazine değerinde gördükleri yardımlarla iftar sofralarını kuruyor. Ancak diğer günlerde yiyecek bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını belirten aile üyeleri, İsrail'in evlerini bombalaması sonucu çadırda yaşamak zorunda kaldıklarını ve kıtlıkla mücadele ettiklerini ifade ediyor. Gazze'de yaşanan kıtlık nedeniyle çocuklar yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve oruç tutanlar da zor günler geçiriyor. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar sonucunda 2,3 milyon Filistinli açlıkla mücadele etmek zorunda kalıyor.

14.03.2024 15:08  Güncelleme: 15:11
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde temel gıdalara erişimde ciddi sıkıntı yaşayan Filistinliler, havadan indirilen ve zaman zaman hayatlarına mal olan yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor.

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki Filistinli Mücahid Gaben ve ailesi, kendilerine bir gün yetecek 5 kilo un ve birkaç paket makarnadan oluşan yardımla iftar ve sahurlarını yapıyor.

Bu yardımı ramazan ayında bir hazine değerinde gören Gaben ailesi, iftar sofrasında makarnayla karınlarını doyurmaya çalışırken, gelecek günlerin kaygısını taşıyor.

Günlerce açlıktan sonra iftar mutluluğu

Gaben, yardımları alarak çadıra ulaştığında onu sevinçle karşılayan annesi, oruçla geçen günün ardından aceleyle iftar hazırlamaya koyuluyor.

Kaldıkları çadırın içerisinde yaktıkları küçük ocakta yemek pişiren Gaben ailesi, günlerce açlık çektikten sonra iftar için domates soslu makarna yiyebilecekleri için kendilerini şanslı hissediyor.

Gazze'nin en çok kuzeyinde yaşanan kıtlıktan muzdarip 9 kişilik Filistinli aile, ramazan ayının diğer günlerinde nasıl yiyecek temin edeceklerini düşünüyor.

İsrail'in evlerini bombalayarak yıkmasının ardından Gaben ailesi, Cibaliya'daki bir okulun bahçesinde kurdukları çadırda kalıyor.

Yardım alan siviller hedefte

Mücahid Gaben, AA muhabirine Gazze'de gıda yardımına erişimin zorluklarını anlattı.

"Bugün, günlerce öğün yemedikten sonra yoğun uğraşlar sonucu makarna ve un alabildim." diyen Gaben, Cibaliya'da yaşayan ailesine ulaştırmak için hava yoluyla gönderilen yardımların peşinde koştuğunu aktardı.

Gaben, "Yardım almak için Kuveyt ve Nablusi kavşağına gidiyordum ama çok kişinin orada olması ve (İsrail askerlerinin) bizi hedef almasından ötürü hiçbir şey elde edemiyordum." dedi.

"İftar için yiyecek bulduk fakat yarın ne yapacağımızı bilmiyoruz. Burada yiyecek yok ve kıtlık çekiyoruz." ifadelerini kullanan Gaben, birçok ailenin yiyecek bulamadığına dikkati çekti.

"Gazze'nin kuzeyinde durum felaket"

Gaben, çocukların yetersiz beslenmeden dolayı sıkıntı yaşadığını ve oruç tutanların da kıtlık nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade etti.

Gaben'in annesi ise "Geçmiş yıllarda tavuk, balık ve sebze tüketirdik. Farklı meyve suları hazırlardık. Ama şu anda elimizde bir şey yok. Çocuklar yiyecek birşey bulamıyor, açlık çekiyor. Gazze'nin kuzeyinde durum felaket." diye konuştu.

Ailenin büyüklerinden 60 yaşındaki Abdullah Gaben ise yiyecek ot bulmak için dışarı çıktığı sırada havadan yardım görerek oraya yöneldiğini ancak yardımın peşinden giderken düştüğünü ve ulaşamadığını kaydetti.

İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde kıtlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısının 27'ye yükseldiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 341 Filistinli öldürüldü, 73 bin 134'e kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Filistinliler temel gıdalara erişimde sıkıntı yaşıyor - Son Dakika

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