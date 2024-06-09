İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail\'in Gazze\'ye düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralılar var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor. Gece boyunca düzenlenen saldırılarda Filistinlilerden ölü ve yaralananlar oldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

09.06.2024 10:07
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İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda Filistinlilerden ölen ve yaralananlar oldu.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 247. gününde de devam ediyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Filistinli "Ebu Dekka" ailesine ait eve hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde El-Megazi Mülteci Kampı'nda Filistinli "El-Beşiti" ailesine ait bir evi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgilere henüz ulaşılamadı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin çeşitli yerlerinden, İsrail ordusunun düzenlediği saldırlar nedeniyle şiddetli patlama ve silah sesleri duyuldu.

İsrail topçuları ayrıca Gazze kentindeki Ez-Zeytun, Tel el-Hava ve Es-Sabra mahallelerine yoğun saldırlar düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinlinin öldürüldüğünü, 83 bin 680 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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