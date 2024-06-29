İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: Ölü ve yaralılar var

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu 267. günde de Gazze'ye saldırılarına devam ediyor.

İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah şehrinin kuzeybatısındaki el-Mevasi bölgesinde yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve tarım seralarını hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askeri araçlarının Refah şehrinin batısındaki Şakuş bölgesinden çekilmesinin ardından Sivil Savunma ekipleri 5 Fiilistinlinin cenazesine ulaştı.

İsrail askerleri ayrıca Han Yunus şehrinin doğusunda vatandaşların evlerine de ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde de İsrail savaş uçakları ve topçuları eş zamanlı olarak Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve batısını hedef aldı. Megazi Mülteci Kampı'nda da bir evi bombalaması sonucu bir Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Hava ve Şeyh Aclin Mahallelerine de iki saldırı düzenledi.

İnsansız hava araçları (İHA) ve askeri araçlar Zeytun Mahallesi'ndeki eş-Şema Camisi yakınındaki Filistinlilerin evlerini ve El eş- Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı. Şiddetli topçu bombardımanının eşlik ettiği saldırılarda çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 765 Filistinli öldü, 86 bin 429 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.